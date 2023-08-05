Москва, 5 августа, 2023, 22:35 — ИА Регнум. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футболисты ЦСКА разгромили столичный «Локомотив» в домашней встрече в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счётом 4:1. У ЦСКА отличились Фёдор Чалов (29-я минута, с пенальти), Милан Гайич (31) и Максим Мухин (55, 64). У «Локомотива» единственный гол на счету Егора Погостнова (61).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА с шестью очками поднялся на пятое место. «Локомотив» занимает восьмую строчку с четырьмя очками. В следующем матче, 13 августа, ЦСКА на своём поле встретится с командой «Сочи». За день до этого «Локомотив» сыграет с самарским клубом «Крылья Советов».

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги московский «Спартак» на выезде разгромил казанский «Рубин». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Голы в составе «Спартака» забили Тео Бонгонда, Хесус Мануэль Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У «Рубина» отличился Угочукву Иву.