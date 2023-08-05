Киев, 5 августа, 2023, 22:16 — ИА Регнум. В Киеве работы по подъёму трезубца на щит монумента «Родина-мать» перенесли из-за наступления темноты на воскресенье, сообщило 5 августа украинское издание «Страна».

Zuma/TASS

Трезубец, который рабочие должны установить вместо демонтированного герба СССР, удалось поднять только на 24 метра. Вся высота памятника с постаментом составляет 102 м.

В течение дня работы по монтажу трезубца несколько раз переносились. К ним приступили лишь вечером, закрыв перед этим аллею городов-героев маскировочной сеткой.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины приняли решение заменить герб СССР на щите монумента «Родина-мать» на трезубец. Работы должны быть закончены к 24 августа, когда на Украине официально отмечается День независимости. Памятник с этого момента должен будет называться «Украина-мать».

1 августа рабочие демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. Теперь им предстоит водрузить на их место трезубец. Сам герб СССР отправят на хранение в музей.