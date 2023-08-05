В центре Москвы во время движения загорелся Lamborghini
Москва, 5 августа, 2023, 21:35 — ИА Регнум. В Хилковом переулке в центре Москвы сгорел Lamborghini, сообщили 5 августа пресс-службе городского главка МЧС России.
«Произошло возгорание автомобиля в Хилковом переулке на площади 5 кв. м. Пострадавших нет», — сказали ТАСС в главке.
На видео, которые появились в соцсетях, видно, что у автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель попытался потушить возгорание самостоятельно. Однако, когда на место прибыли пожарные, машину практически полностью охватил огонь.
Как передавало ИА Регнум, в июне в Москве произошло похожее ЧП: Lamborghini загорелся прямо во время движения, из него повалил чёрный дым. Водителю пришлось остановиться, чтобы потушить огонь. Справиться с возгоранием удалось быстро, непоправимых последствий оно не повлекло.
Сообщалось, что за рулём загоревшегося Lamborghini находился певец Nikolaos.