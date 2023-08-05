Киев, 5 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В Киеве начались работы по установке трезубца вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать», сообщило 5 августа издание «Страна».

Zuma\TASS

На опубликованных фотографиях и видео видно, как рабочие начали поднимать трезубец наверх.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа в течение всего дня ожидалось начало работ, однако его несколько раз переносили. К монтажу приступили только вечером, накрыв перед этим аллею городов-героев у монумента маскировочной сеткой.

Власти Украины приняли решение заменить герб СССР на щите монумента «Родина-мать» на трезубец. Работы должны быть закончены к 24 августа, когда на Украине официально отмечается День независимости. Памятник с этого момента должен будет называться «Украина-мать».

1 августа демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. Теперь им предстоит водрузить на их место трезубец. Сам герб СССР отправят на хранение в музей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решили переименовать монумент, поскольку не могут его снести.