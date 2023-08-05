Симферополь, 5 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Анонсируя «военную угрозу» судоходству в российских портах на Чёрном море, власти Украины фактически сообщают о своих планах продолжать осуществлять теракты, заявил 5 августа глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 августа украинское госучреждения «Госгидрография» объявило о «военной угрозе» для судоходства в акватории Чёрного моря для шести портов России — Тамани, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Туапсе и Сочи. По данным украинских СМИ, основанием объявления «угрозы» был приказ Военно-морских сил Украины.

Власти Украины тем самым подтвердили, что собираются проводить атаки именно на гражданские цели, подчеркнул Константинов.

«Украина в очередной раз бросает вызов мировому сообществу, но нет сомнений, что в очередной раз её высокие покровители постараются этого не заметить. Что же, как неоднократно приходилось говорить, безопасность судоходства в Чёрном море невозможна без освобождения Одессы от укро-нацистской оккупации», — отметил спикер крымского парламента в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 5 августа в Керченском проливе танкер «Сиг» был атакован беспилотником. Украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники заявили, что организацией атаки занималась Служба безопасности Украины. Эта атака не останется без ответа, отметили в МИД России.

Вечером 5 августа украинские СМИ заявили о серии взрывов в Хмельницкой области, Житомире и Киеве. По этим данным, по аэродрому в хмельницком Староконстантинове, где находятся склады британских крылатых ракет Storm Shadow, было нанесено сразу несколько ударов. Кроме того, украинские власти подтвердили поражение объектов в окрестностях временно оккупированного Киевом Запорожья.

Если власти Украины и дальше будут отказываться от мирных переговоров с Москвой и пытаться проводить атаки, то Россия будет двигаться дальше на запад и освободит Одессу, чтобы ликвидировать сохраняющиеся угрозы, отмечал ранее бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.