Любляна, 5 августа, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Ущерб от наводнения в результате проливных дождей в Республике Словения превысит 500 млн евро, сообщил 5 августа премьер-министр Роберт Голоб по завершении заседания Совета национальной безопасности Словении.

IMAGO/Zeljko Grgic/Global Look Press 230805 gaf u55 148

«Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. Ущерб невообразим. Он определенно превысит 500 млн евро», — сказал, в частности, Голоб.

По его словам, муниципалитет Чрна-на-Корошкем на севере Словении по-прежнему отрезан от остальной страны, туда доставят предметы первой необходимости и оборудования воздушным транспортом.

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Ранее сообщалось, что ливни по всей Словении стали причиной затопления водотоков, подъёма грунтовых вод и нескольких оползней. 4 августа был объявлен красный уровень опасности для северо-восточной, северо-западной и центральной частей страны.

Стихия унесла жизни трёх человек, среди которых одна словенка и двое граждан Нидерландов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 июля на лесной массив возле озера Яльчик в Марий Эл налетел сильный ветер, повалив деревья. Рядом с «диким» пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей. В результате разгула стихии погибли восемь человек, ещё девять пострадавших доставили в больницы.

По данным МЧС, всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали. От ливня и сильного ветра пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, была повреждена кровля 40 домов.