Тула, 5 августа, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Плановые полёты военной авиации в Московской и Тульской областях приняли за взрывы и работу ПВО, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полёты военной авиации», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Подмосковье, Калужской и Тульской областях слышны взрывы.

Тем временем украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. В частности, по данным СМИ, произошло несколько детонаций в районе военного аэродрома в Староконстантинове.

В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога.

Также украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале сообщило о новых взрывах во временно оккупированном Киевом Херсоне. Из-за взрывов в городе возникли перебои с электричеством.

Во временно оккупированном Киевом Запорожье в ночь на 5 августа тоже прогремели взрывы.