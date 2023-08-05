Казань, 5 августа, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В матче 3-го тура Российской футбольной премьер-лиги московский «Спартак» на выезде разгромил казанский «Рубин».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Голы в составе «Спартака» забили Тео Бонгонда, Хесус Мануэль Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У «Рубина» отличился Угочукву Иву.

После этого матча в турнирной таблице РПЛ в режиме онлайн «Спартак» занимает первое место (набрав столько же очков, сколько «Краснодар” — девять), «Рубин» располагается на 10-й строчке. Следующий матч москвичи проведут в Екатеринбурге против «Урала», казанцы также на выезде сыграют в гостях с «Ростовом».

Ранее в матчах 3-го тура РПЛ «Краснодар» на своём поле со счётом 1:0 обыграл нижегородский «Пари НН», «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (4:1), а «Урал» в гостях обыграл «Оренбург» (2:0).

В других матчах тура встретятся столичные ЦСКА и «Локомотив», калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», петербургский «Зенит» и московское «Динамо», «Сочи» и грозненский «Ахмат».