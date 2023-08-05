Вашингтон, 5 августа, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Если власти Украины продолжат проводить теракты на территории России, Москва ответит ударом по военным и энергетическим объектам, в том числе по командным пунктам в Киеве, заявил 5 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Россия ответит (ударами — Прим. ред.) по легитимным военным целям, в частности, по командным пунктам Украины», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу журналиста Стивена Гарднера.

Киев в итоге может лишиться не только военных, но и энергетических объектов, вина же будет лежать на руководстве Украины и лично президенте Владимире Зеленском, которые не желают отказываться от проведения терактов, считает эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер отметил, что если власти Украины и дальше будут отказываться от мирных переговоров с Москвой и пытаться атаковать, то Россия будет двигаться дальше на запад и освободит Одессу, чтобы ликвидировать сохраняющиеся угрозы.

С аналогичным прогнозом ранее выступил и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Россия дождётся момента, когда ВСУ исчерпают ресурсы в своём неудачном контрнаступлении, после чего нанесёт ответный удар, освободив Одессу и Харьков, отмечал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 5 августа в Керченском проливе танкер «Сиг» был атакован беспилотником. Украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники заявили, что организацией атаки занималась Служба безопасности Украины. Эта атака не останется без ответа, отметили в МИД России.

В июле 2023 года ВСУ с помощью беспилотников провели теракт на Крымском мосту. В течение нескольких следующих дней Минобороны РФ сообщало об «ударах возмездия» по военным и инфраструктурным объектам в Одессе и Одесской области.