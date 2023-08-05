Геленджик, Краснодарский край, 5 августа, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Два гидроцикла столкнулись в акватории Чёрного моря в районе Геленджика в Краснодарском крае, сообщила 5 августа пресс-служба Южной транспортной прокуратуры на своём сайте.

Henning Kaiser/Global Look Press

«Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов в акватории Чёрного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта города Геленджика Краснодарского края», — сказано в релизе.

По итогам проверки, уточнили в прокуратуре, будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как передавало ИА Регнум, в июне в результате столкновения гидроцикла с яхтой в подмосковных Мытищах пострадали два человека, находившихся на яхте.

ЧП произошло в посёлке Поведники, в районе пляжа «Малибу» на Клязьменском водохранилище. Столкнулись два плавсредства: гидроцикл и парусная яхта. Прибывшие на место происшествия спасатели предварительно установили, что столкновение произошло по вине водителя гидроцикла.