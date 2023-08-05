Минск, 5 августа, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, вводя ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, Запад пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта. Об этом он заявил на церемонии открытия Игр стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он выразил признательность государствам-участницам Содружества Независимых Государств, которые оказали доверие Белоруссии, заверив, что в стране будет достойно проведён этот спортивный форум.

«У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы — озлобленные, но бессильные, — убеждён, они нас тоже сейчас видят», — отметил белорусский лидер.

Он призвал Запад посмотреть, послушать и сделать выводы.

«Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы», — заявил Лукашенко, обращаясь к мировым западным лидерам.

Он добавил, что на церемонии открытия Игр собирались тысячи людей, ещё миллионы смотрят трансляцию мероприятия, и они увидят прекрасную Белоруссию, её самобытную культуру, героическую историю, традиции и чарующую природу.

Лукашенко добавил, что все смогут увидеть современные арены, яркие поединки, сильных атлетов, новые рекорды, и главное — большой международный интерес к этим Играм, на которые прибыли более двух тысяч спортсменов из более чем 20 государств, расположенных на различных континентах.

Он отметил, что никакие санкции, никакие политические интриги не смогут лишить людей этого праздника. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет делать всё для того, чтобы гостям Игр было комфортно, а соревнования стали настоящим символом дружбы, созидания и мира, и напомнил, что девиз Игр стран СНГ — «Сильный характер — яркая игра».

«Это не только про спорт, это про каждого из нас», — заявил он, добавив, что пришло время мужественных и решительных людей, которые способны постоять за честь своего государства, за победы своих отцов и будущее своих детей.

Он объявил вторые Игры стран СНГ открытыми.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящих в Белоруссии Игр стран СНГ. Он напомнил, что первые подобные игры были проведены два года назад по инициативе России, и выразил удовлетворение тем фактом, что они становятся традиционными.

Путин также выразил уверенность, что Игры послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных контактов и будут содействовать популяризации спорта и продвижению ценностей здорового и активного образа жизни.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа. Соревнования проходят в 20 видах спорта, в соответствии со стандартами летних олимпиад. В них участвуют спортсмены из девяти стран СНГ (Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также ряда других стран, в числе которых Турция, Иран, Китай, Куба, Бразилия, Сербия и Грузия.