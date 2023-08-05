Киев, 5 августа, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Власти Киева закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев, которая находится на территории музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщило 5 августа издание «Страна. ua» в Telegram-канале, опубликовав фото, демонстрирующие мемориал Москве, накрытый маскировочной сеткой.

Стрингер/РИА Новости

В издании отметили, что здесь 5 августа вечером начнётся монтаж украинского герба на щит «Родины-матери».

Как передавало ИА Регнум, власти Украины приняли решение заменить герб СССР на щите монумента «Родина-мать» на трезубец. Работы должны быть закончены к 24 августа, когда на Украине официально отмечается День независимости. Памятник с этого момента должен будет называться «Украина-мать».

1 августа демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. Теперь им предстоит водрузить на их место трезубец. Сам герб СССР отправят на хранение в музей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решили переименовать монумент, поскольку не могут его снести.