Братислава, 5 августа, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила девяти гражданам этого государства вступить в украинскую армию. Об этом 5 августа заявил руководитель отдела по коммуникациям канцелярии президента Словакии Йозеф Матей, сообщает словацкое издание teraz. sk.

Marcus Brandt/Global Look Press

По его данным, с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии вынесла 35 решений о допуске словаков к службе в Вооружённых силах Украины, из них девять разрешающих решений и 26 — не разрешающих.

Согласно законодательству Словакии, граждане этого государства могут вступить в ряды иностранных вооружённых сил лишь с разрешения президента страны.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России сообщило, что на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

По данным ведомства, достоверно известно о ликвидации по состоянию на 30 июня 4845 иностранцев, в основном граждан США, Канады и Европы, ещё 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины.

Польские наёмники на правом берегу Днепра в Херсонской области подняли свой национальный флаг, однако российские артиллеристы уничтожили позицию ВСУ, где они дислоцировались. Российские военные сразу их обнаружили и передали координаты артиллеристам, которые отработали очень быстро.