Москва, 5 августа, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух из-за разведывательного дрона Reaper ВВС США над Чёрным морем. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

Еергей Бобылев/ТАСС

По её данным, российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе Российской Федерации воздушную цель. Для опознавания данной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-30.

Отмечается, что экипаж истребителя Су-30 идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

В пресс-службе пояснили, что при приближении Су-30 американский разведывательный дрон выполнил разворот от государственной границы России, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Уточняется, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

«Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, самолёт-разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV SP Korpen совершил разведывательный полёт в воздушном пространстве Финляндии вдоль российской границы. По данным СМИ, самолёт летал туда-обратно над озером Инари на севере Финляндии, затем повернул на юг и двигался вдоль российской границы.

В июне два Су-27 Вооружённых сил России сопроводили самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» военно-воздушных сил Великобритании над Чёрным морем. При приближении российских самолётов иностранные борта развернулись в сторону от государственной границы страны. Истребители ВС России вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения воздушного пространства.