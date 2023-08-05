Северо-Курильск, Сахалинская область, 5 августа, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Спасатели оказали помощь туристке, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Сахалинской области.

ГУ МЧС России по Сахалинской области

Вечером 5 августа спасателям сообщили о женщине из незарегистрированной туристической группы, которая не могла самостоятельно спуститься с вулкана из-за травмы. К месту происшествия выдвинулся поисково-спасательный отряд.

«Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили в Северо-Курильск», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, на вулкане Эбеко с 2016 года регулярно происходят выбросы пепла. Так, 3 августа зафиксирован пепловый выброс на высоту 3,5 км. Рекордный выброс произошёл 31 августа 2018 года, когда столб дыма поднялся до высоты 6 км. Выброс был из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.