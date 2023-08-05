Самара, 5 августа, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» 5 августа в матче 3-го тура Российской премьер-лиги со счётом 5:1 разгромил «Ростов».

Иван Шилов ИА REGNUM

Голы в составе команды хозяев забили Никита Салтыков (дважды), Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. В составе «Ростова» отличился Николай Комличенко.

После этой игры в турнирной таблице в режиме онлайн «Крылья Советов» занимают второе место, «Ростов» — седьмое. Следующую игру самарцы проведут на выезде против московского «Локомотива», ростовчане на своём поле примут казанский «Рубин».

Как сообщалось ранее, в первом матче 3-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на своём поле со счётом 1:0 обыграл нижегородский «Пари НН», одержав таким образом третью подряд победу и продолжая возглавлять турнирную таблицу.

В других матчах тура встретятся «Оренбург» и екатеринбургский «Урал», «Рубин» и «Спартак», столичные ЦСКА и «Локомотив», калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», петербургский «Зенит» и московское «Динамо», «Сочи» и грозненский «Ахмат».