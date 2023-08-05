Петрозаводск, 5 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Маломерное судно перевернулось в районе посёлка Тиурула в Лахденпохском районе Карелии, заявил 5 августа министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своём Telegram-канале.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Сообщение от территориального центра медицины катастроф. В районе посёлка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, 10 пострадавших», — информировал министр.

Как сказано в его сообщении, на место выехали бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра медицины катастроф. Данных о погибших пока нет.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая уроженка России Анна Божкова и несколько сотрудников спецслужб погибли при крушении яхты на озере Лаго-Маджоре в Италии. Всего на 16-метровой яхте в тот вечер находились 25 человек, среди которых были туристы, собравшиеся отметить день рождения. После крушения многие из них смогли доплыть до берега, нескольких подняли из воды спасатели.

22 апреля стало известно, что иностранное грузовое судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтёрск. На борту судна находились 20 человек экипажа, из них четверо — граждане Южной Кореи, остальные — граждане Филиппин. Позднее к севшему на мель судну направили спасательный буксир.