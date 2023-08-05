Нижний Новгород, 5 августа, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Подозреваемая в убийстве 16-летнего подростка 21-летняя девушка помещена под стражу в Нижнем Новгороде по решению суда. Об этом сообщила 5 августа пресс-служба областной прокуратуры.

禁书 网

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Убийство несовершеннолетнего произошло минувшей ночью в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации, подросток и девушка вместе с компанией друзей распивали спиртные напитки в квартире на улице Карла Маркса. Произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила подростка ножом. Он скончался на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело об убийстве. Девушка признала свою вину.