Якутск, 5 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Трефилов/РИА Новости Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что первый президент Якутии искренне любил родной край, многое сделав для социально-экономического развития региона, сбережения самобытных обычаев и традиций земляков, повышения качества их жизни.

Владимир Путин отметил вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в России.

Как передавало ИА Регнум, глава Якутии Айсен Николаев объявил в республике траур в связи со смертью первого президента региона Михаила Николаева. В оперштабе региона сообщили, что Айсен Николаев принял решение об объявлении траура с 5 по 8 августа.

Власти Якутии сообщили о смерти Михаила Ефимовича Николаева утром 5 августа. Политику было 85 лет. Михаил Николаев был президентом республики десять лет — с января 1992-го по январь 2002 года.