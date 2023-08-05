Минск, 5 августа, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Беженец, которого польские пограничники вытеснили на белорусскую территорию после издевательств, скончался, сообщила 5 августа пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии на своём сайте.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Польская сторона продолжает безнаказанно издеваться над беженцами, выбрасывая на белорусскую территорию избитых и истощённых людей. Утром 5 августа польские силовики в очередной раз вытеснили через калитку для животных двоих беженцев», — говорится в сообщении.

Как рассказал гражданин Сирии, его с другом, гражданином Египта, задержали военные по ту сторону границы. Мужчина нуждался в медицинской помощи и был крайне истощён. Игнорируя критическое состояние египтянина, польские силовики продолжали издеваться и избивать мужчин, забрали их вещи и деньги. Затем с применением газовых баллончиков заставили иностранцев пройти через заграждение

Несколько десятков метров сириец нёс товарища, находившегося в бессознательном состоянии, однако затем мужчина скончался. Прибывшие на место белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть беженца. Гражданину Сирии оказана необходимая помощь.

«Польские власти не прекращают политику геноцида в отношении беженцев с Востока, пользуясь «слепостью и глухотой» международных правозащитных организаций», — подытожили в погранслужбе Белоруссии.

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты забросали петардами польские патрули при попытке пересечь польско-белорусскую границу. Как заявил начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский, польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация».

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация». Днём ранее польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.