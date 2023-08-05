Москва, 5 августа, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации с выселением российских школьников из гостиницы в окрестностях турецкой Антальи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Детей выселили из лагеря из-за того, что российская компания — оператор не осуществила платёж, отметила Москалькова.

«Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она также выразила сожаление школьникам и их родителям за испорченный отдых и материальный ущерб.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ассоциации туроператоров России заявили, что отдых этой группы детей организовывала не компания — официальный туроператор, а индивидуальный предприниматель.

Школьники приехали на отдых в Турцию 26 июля. При заселении в отель были выявлены проблемы с оплатой их отдыха, которая должна была поступить от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители купили путёвки. Тем не менее школьников разместили в гостинице, но 1 августа ночью выселили.

В консульстве России в Анталье ранее заявили, что школьники вернутся в Россию 5 августа. Дети обеспечены жильём и питанием, никто не остался на улице, у них есть обратные билеты, а родители школьников оповещены о сложившейся ситуации, рассказали дипломаты.