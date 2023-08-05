Москва, 5 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Советские и российские лётчики, которые совершили «огненный таран», уничтожив своих врагов, не были камикадзе, они очень хотели жить. Сравнивать их с японскими фанатиками нельзя, заявил ИА Регнум внук Героя Советского Союза, лётчика Николая Гастелло его внук Николай.

Николай Гастелло

«В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло». Николай Францевич Гастелло не был камикадзе. Ни один лётчик, повторивший его подвиг в ВОВ, а их было только тех, чьи имена известны, более 400 человек, не был камикадзе», — объяснил внук советского героя в Telegram-канале.

Не был камикадзе, по его словам, и лётчик Роман Филиппов, который взорвал гранату в Сирии, окружённый боевиками. Не были ими участники СВО Александр Антонов и Владимир Никишин, которые совершили таран на бомбардировщике Су-24.

«Равнять этих людей с японскими фанатиками, по сути, сектантами на самурайских понтах, недостойно памяти наших парней. Они все хотели жить. И приняли смерть «за други своя», потому что побеждать надо было, и погибли они, чтобы завтра меньше погибло других. Они сделали это за свои семьи, за своих боевых товарищей, за всё то, что зовется Родиной», — подчеркнул Гастелло.

Он рассказал, что много раз слышал от отца про тот день, когда погиб Гастелло. Вечером Гастелло вернутся с полётов и обнял жену. Сказал ей твёрдо и спокойно: «Не плачь, мы заставим их плакать». Потом молча обнял девятилетнего сына, так сильно, что пуговицы гимнастёрки врезались в тело мальчика. Потом бросил: «Надо спать. Завтра полёты», и пошёл в спальню. Последнее, что запомнил тогда его сын — это мокрая от пота гимнастёрка на спине.

«Это был вечер 25 июня 1941 года. Утром 26 июня Николай Гастелло вылетел на задание, чтобы вернуться. Но не смог. Он очень хотел вернуться. Так же, как не вернулось из того района ещё 14 экипажей в тот день. В четвёртый день войны и только из одного района», — написал Николай.

По его словам, в России выросло «поколение 45 минус». Эти люди много работают, они более чем патриотичны, но некоторые вещи, понятные тем, кто старше, им непонятны уже по умолчанию. Большинство из них вспомнили, а может даже узнали о Гастелло после того, как его упомянул президент России Владимир Путин на встрече с лётчиками. И решили так назвать дрон скорее всего тогда же.

«Всё понимаю, но принять не могу. Потому, что с детства знаю: Гастелло и все другие летчики, сознательно отдавшие свои жизни, — не камикадзе. Совсем нет. Они совсем другие. Настоящие», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в России запустили производство дронов-камикадзе «Гастелло». Их разработали с учётом пожеланий участников специальной военной операции. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — управляющий им оператор может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Проектная мощность нового производства, по данным разработчика, составляет 5 тыс. единиц в месяц. В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в дронах будет доведено с 30% до 95%.