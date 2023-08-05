Вашингтон, 5 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Руководители США и других стран Запада намерены в обозримом будущем устранить президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию, заявил 5 августа бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Marcus Golejewski/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Запад хочет тем или иным способом устранить Зеленского, и поэтому пытается обвинить Россию (в таких намерениях — прим. ред.), чтобы потом не нести ответственности за это убийство», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Ранее издание Politico опубликовало интервью с депутатом Верховной рады Николаем Княжицким, в котором тот заявил, что в случае смерти Зеленского или утраты им дееспособности его обязанности по Конституции перейдут к спикеру парламента.

Ряд экспертов задались вопросом, почему влиятельное издание вообще решило затронуть эту тему. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь отверг предположения о подготовке в Киеве плана на случай смерти Зеленского.

Осуществляемые Украиной террористические атаки против России говорят о слабости киевского режима, отмечал ранее Джонсон. Украина, очевидно, не способна атаковать военные объекты России и потому занимается терактами, предположил он. Развитие событий на поле боя приближает Украину к поражению, а Зеленского — к преждевременной смерти, считает эксперт.