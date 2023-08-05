Анкара, 5 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Российский полузащитник, бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев ведёт переговоры с турецким «Антальяспором», сообщает Fotospor.

Гавриил Григоров/ТАСС Алан Дзагоев

Отмечается, что 32-летний Дзагоев провёл серию встреч с представителями турецкого клуба. Стороны пока не пришли к соглашению, но они близки к этому.

Напомним, Дзагоев выступал за московский ЦСКА с 2008 года. В составе армейцев Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

В сентябре прошлого года он перешёл в казанский «Рубин», покинул команду после завершения контракта летом 2023 года.