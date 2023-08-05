Москва, 5 августа, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Любительским дронам могут разрешить летать в городах и других населённых пунктах России в специально отведенных для этого зонах. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минтранса России Игорь Чалик на полях проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в Новосибирске.

По его словам, любительские дроны смогут летать, для них в каждом городе и населённом пункте будут выведены специальные зоны.

«При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс — мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах», — уточнил он.

Он также отметил, что с 1 сентября 2023 года и с 1 марта 2024 года будут значительно упрощены правила использования любительских дронов и беспилотников для сельского хозяйства.

Как передавало ИА Регнум, Совет Госдумы поддержал инициативу депутатов, предложивших создать группу, которая будет заниматься разработкой законодательства, регулирующего использование беспилотников на территории России. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, в России отсутствует комплексное урегулирование в сфере применения дронов.

Ранее заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров заявил, что ведомству не хватает действенных механизмов для предотвращения нарушений при использовании беспилотников. При этом в число таких нарушений в первом квартале 2023 года в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Во многих регионах местные власти самостоятельно вводят запреты на несанкционированные полёты дронов. В мае число таких субъектов РФ превысило 50.