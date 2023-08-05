Берлин, 5 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Неизвестные проникли в квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Берлине, сообщила газета Bild со ссылкой на источники в окружении музыканта.

STAR-MEDIA/Global Look Press Тилль Линдеманн

Минувшей ночью, говорится в публикации, злоумышленники попали на крышу дома через запасной вход, а оттуда пробрались на мансарду, где находится квартира.

Полицейские осмотрели дом на предмет улик. Не сообщается, похищено ли что-то из квартиры и была ли вообще кража намерением неизвестных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вокруг Rammstein и Линдеманна разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами. Так, поклонница группы Шелби Линн заявила, что в мае на закрытой вечеринке после концерта в Вильнюсе ей подмешали наркотики в напиток. После этого 60-летний фронтмен якобы пытался склонить девушку к сексу и разозлился из-за её отказа. Наутро у себя на теле Линн нашла синяки. В середине июня прокуратура Берлина сообщила о начале предварительного расследования.