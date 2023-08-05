Москва, 5 августа, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Суд арестовал на два месяца мужчину, бросившего гранату в салон автомобиля в центре Москвы, сообщили 5 августа в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»)», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл 3 августа. Мужчина, угрожая водителю иномарки предметом, похожим на пистолет, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в машину страйкбольную гранату и скрылся. Пострадавших в результате инцидента не было. Злоумышленник был задержан.

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В прокуратуре 5 августа сообщили подробности инцидента.

«Мужчина (водитель машины. — Прим. ред.) воспринял угрозы реально и, опасаясь за свою жизнь, вышел из машины. Обвиняемый пересел на водительское сидение, попытался запустить двигатель, но после неудачной попытки вышел из автомобиля и бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.