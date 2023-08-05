Ашхабад, 5 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Авиакомпания «Туркменистан» продлила действие ограничения на авиаперёлеты из Ашхабада в Москву до 22 до 28 октября. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авиакомпания «Туркменистан» с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полёты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.

Как сообщало ИА Регнум, в компании ранее пояснили, что ограничение было введено «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне». Рейсы будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад.