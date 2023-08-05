Москва, 5 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Экипаж российского танка «Алёша», остановивший бронегруппу ВСУ на запорожском направлении, уничтожил в этом бою восемь единиц бронетехники противника, сообщили 5 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, уточнили в ведомстве, в первые минуты боя метким огнём наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два танка Т-72Б противника.

В следующие 30 минут экипажем были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом.

После этого, добавили в Минобороны, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

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Как сообщало ИА Регнум, экипаж танка «Алёша» представлен к званию Героев России. Экипаж выдвинулся в направлении позиций российского мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся и на подходе к одному из населённых пунктов обнаружил находившихся в лесополосе технику противника (восемь единиц, в том числе два танка).

Ранее в Минобороны опубликовали кадры встречи с героями-танкистами. Один из них процитировал президента России Владимира Путина, отметил, что если драка неизбежна, нужно бить первым, и «передал привет» производителям танков Leopard, а также выразил уверенность в скорой встрече с танками Abrams.