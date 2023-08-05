Москва, 5 августа, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Руководство книжного сервиса «Литрес» уведомило Роскомнадзор об утечке данных своих клиентов и начало внутреннее расследование по данному факту, платежная информация находится в безопасности. Об этом сообщила пресс-служба книжного сервиса.

Иван Шилов ИА Регнум

По её информации, в результате утечки данных пользователей злоумышленникам удалось получить доступ к адресам электронной почты.

«Важно, что вся платежная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платежные данные пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в компании предпринимают действия по защите данных пользователей, был ужесточён контроль за хранением данных, усилен уровень защиты и мониторинг доступов к данным.

Уточняется, что компания направила уведомление об инциденте в Роскомнадзор. Пользователям было рекомендовано сменить пароль от «Литрес», а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль.

Как передавало ИА Регнум, адвокат, руководитель общественной организации «Потребитель прав!», старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов заявил, что если житель России столкнулся с тем, что ему в мессенджере пишут какие-то люди, которые представляются сотрудниками банка и в подтверждение своих слов присылают какие-то документы, единственное, что следует делать в такой ситуации, — не реагировать.

Он подчеркнул, что просто невозможна ситуация, когда реальный сотрудник банка присылал бы свои документы клиенту. Это, по словам юриста, так же невозможно, как и попытка условного полицейского получить показания по мессенджеру.

Поэтому самый главный совет для такой ситуации — элементарный. Как заявил Некрасов, если после такого звонка или сообщения гражданин действительно испугался, что с его финансами что-то не так, он может повесить трубку и перезвонить в свой банк по известному официальному телефонному номеру и узнать, что происходит. А если уж он совсем распереживался, то следует лично пойти в офис банка с паспортом и всё узнать.

Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» для пострадавших от утечек данных пользователей. Минцифры подтвердило возможность реализации этого механизма через «Госуслуги». Он позволит лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсации непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности личных данных.