Нью-Йорк, США, 5 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. ООН призывает все стороны военного конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к его дальнейшей эскалации, заявили 5 августа в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, комментируя атаку ВСУ на российский танкер в Керченском проливе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — цитирует ТАСС заявление ООН.

Как сообщало ИА Регнум ранее, танкер «Сиг» в Керченском проливе получил пробоину в результате атаки морского дрона. Экипаж танкера и спасатели откачали воду, на повреждённом участке будет установлен специальный пластырь. Пострадавших не было, разлива топлива также не произошло.

Украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что атака на танкер была организована СБУ. По этой версии, на танкер, который якобы перевозил топливо для российских войск, была осуществлена атака дрона с 450 кг тротила.

Комментируя действия спецслужб Украины, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешние киевские власти понимают только силу и что ранее нанесённых в качестве ответа за теракты ударов по военной и иной инфраструктуре Одессы и Измаила Киеву, судя по всему, было недостаточно.