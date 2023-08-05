Новосибирск, 5 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. По меньшей мере 100 тыс. операторов дронов нужны в России, так как именно столько аппаратов уже зарегистрировано Росавиацией. Об этом замруководителя ведомства Андрей Добряков сообщил журналистам в кулуарах проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что речь идёт об интересном, совершенно новом секторе экономики. В этой области промышленности всё новое. По примерным оценкам, только зарегистрированных дронов уже больше 100 тыс.

«Соответственно, мы считаем, что один к одному в настоящий момент надо смотреть. Уже 100 тыс. операторов нам требуется. 100 тыс. мы рассматриваем человек на сегодня, на этот год», — сказал Добряков.

Он добавил, что планируется провести исследование, чтобы точнее выяснить, сколько операторов нужно на определённое количество беспилотников. Для каких-то типов аппаратов операторы не нужны.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что в течение следующих шести с половиной лет в стране сформируется отрасль экономики, связанная с созданием и применением в различных сферах гражданских беспилотников.