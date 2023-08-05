Вашингтон, 5 августа, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов недовольны атакой Киева на российский танкер «Сиг» около Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

МЧС РФ/РИА Новости

Отмечается, что удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные страны.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на танкер, могут привести к росту нефтяных котировок, заключает издание.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ направили 13 БПЛА в Крым для совершения террористической атаки. Все аппараты были сбиты или подавлены средствами ПВО и РЭБ.

В Росморречфлоте ранее сообщили о пробоине, полученной танкером «Сиг» в Керченском проливе в результате, предположительно, атаки украинского морского дрона. Экипаж танкера проводит откачку воды, на повреждённом участке установят специальный пластырь.