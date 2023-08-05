Москва, 5 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Экипаж танка «Алёша», разгромивший в ходе боя на запорожском направлении колонну бронетехники ВСУ, представлен к званию Героев России, сообщили 5 августа в Министерстве обороны.

Кадр из видео «Ласка» командир танка

В ходе этого боя российский экипаж уничтожил два танка Т-72Б, бронетранспортёр М113 и пять MaxxPro с десантом, отметили в ведомстве.

«Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, вследствие чего механик-водитель получил ранение. Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненного военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Расим принял решение занять его место в бою», — рассказали в Минобороны.

Экипаж выдвинулся в направлении позиций российского мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся и на подходе к одному из населённых пунктов обнаружил находившихся в лесополосе технику противника (восемь единиц, в том числе два танка), отметили в ведомстве.

«Оценив обстановку, старший лейтенант Баксиков принял решение и незамедлительно вступил в бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью», — сообщили в Минобороны.

Благодаря оперативным и умелым действиям экипажа, в том числе лейтенанта Александра Левакова (на месте командира) и наводчика-оператора Алексея Неустроева, оба танка Т-72Б ВСУ были уничтожены в первые же минуты боя. В течение следующего получаса экипаж «Алёши» уничтожил также бронетранспортёр М113 и пять БТР MaxxPro вместе с десантом.

Кадр из видео «Монолит» механик-водитель танка

Кадр из видео «Леня» наводчик-оператор танка

«После уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк», — отметили в ведомстве.

Один из российских танков в ходе этого боя получил повреждения, экипаж «Алёши» помог его эвакуировать. Буксировка осуществлялась под обстрелом противника, но благодаря решительным действиям «Алёши» экипаж подбитого танка был спасен. В ходе боя потери противника составили более 100 человек убитыми и ранеными, добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны опубликовали кадры встречи с героями-танкистами. Один из них процитировал президента России Владимира Путина, отметил, что если драка неизбежна, нужно бить первым, и «передал привет» производителям танков Leopard, а также выразил уверенность в скорой встрече с танками Abrams.