Киев, 5 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинская федерация киберспорта внесла в чёрный список двух игроков Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил 5 августа представитель организации Максим Раймер в своём Telegram-канале.

Eduardo Manzana/Global Look Press

В частности, под санкции попали Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Кроме того, в чёрный список были включены профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик.

Последствия включения игроков в список не уточняются.

В состав команды Team Spirit помимо украинцев входят россияне Ярослав Найдёнов, Магомед Халилов и Денис Сигитов. В таком составе российский коллектив выступает на протяжении трёх лет.

Как передавало ИА Регнум, год назад, в августе 2022 года, на престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major команда российских киберспортсменов Team Spirit заняла первое место. Турнир проходил в ночь на 15 августа в городе Арлингтоне в американском штате Техас.

За участие в турнире Team Spirit заработала $200 тыс. призовых, общая сумма за все выигранные командой турниры составила больше $20 млн.