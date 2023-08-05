Мариуполь, ДНР, 5 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и проинспектировал ход работ по восстановлению школ, вузов и парков города, а также состояние новых построенных социальных объектов. Об этом он рассказал 5 августа в своём Telegram-канале.

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«Не мог не заехать в микрорайон Невский — там построили современную школу на 1100 учеников. Считаю, что это одна из лучших школ в нашей стране. Важно, чтобы её спортивной и культурно-образовательной инфраструктурой могли пользоваться и жители соседних микрорайонов», — сообщил вице-премьер.

На ряде объектов необходимо провести серьёзные восстановительные работы, но рабочие взяли «хороший темп», отметил Хуснуллин. Он отметил, что в этом году за парты в мариупольских школах сядут 14 тысяч учеников — на 4 тысячи больше, чем годом ранее.

«Масштабные работы ведутся и в Приморском парке — любимом месте отдыха горожан и самом большом в городе. Благоустраиваем всю его территорию комплексно — обновляем дорожки, спуск к набережной, главную аллею и памятники, в ближайшее время будет закончена первая очередь», — рассказал также вице-премьер.

Мечеть и православный храм, расположенные в Приморском парке, восстанавливаются за счёт внебюджетных источников, отметил он.

«Специально прогулялся по улицам города. Видно, что люди возвращаются, налаживается мирная жизнь, возрождается экономика — начинают работать и малые предприятия, и большие производства, повышается уровень занятости местного населения», — рассказал Хуснуллин.

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По словам вице-премьера, в мариупольских магазинах — широкий ассортимент товаров, а в некоторых городских кафе уже не так просто найти свободные места.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 31 июля из Мариупольского морского торгового порта в Ростов-на-Дону была отправлена первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведённых на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской Народных Республик. Ранее порт Мариуполя только принимал строительные материалы из других субъектов Российской Федерации, теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок, отмечал Хуснуллин.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в июле 2023 года сообщил, что численность населения Мариуполя в настоящее время составляет около 280 тысяч человек. Основным драйвером развития города является строительство, сейчас без работы в Мариуполе уже никто не остаётся, отмечал Пушилин.