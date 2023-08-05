Владивосток, 5 августа, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего возбуждено в отношении жительницы Приморского края. Женщина изрезала своего двухлетнего сына осколком бутылки, сообщила 5 августа пресс-служба краевого управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

По версии следствия, 4 августа 27-летняя женщина осколком стеклянной бутылки нанесла своему сыну 2021 года рождения множество ран. У мальчика изрезаны спина и руки.

Женщина намеревалась убить ребёнка, но сделать это ей помешали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, обстоятельства произошедшего устанавливаются.