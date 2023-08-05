Москва, 5 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак появился новый фигурант — 16-летняя школьница, сообщает 5 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённый источник.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Маргарита Симоньян

По версии следствия, обвиняемые по данному делу — организаторы и участники экстремистской группировки «Параграф 88» использовали несовершеннолетнюю, чтобы та выманивала выходцев из Средней Азии в безлюдные места, где на них совершались нападения.

Обвиняемые публиковали видеозаписи нападений в своём Telegram-канале, чем в итоге и привлекли к себе внимание как сотрудников СБУ, так и российских спецслужб, сообщил источник издания.

Киевская спецслужба обратилась к участникам группировки с предложением организовать слежку за Симоньян и Собчак, а потом организовать на них нападение. За это им было обещано 1,5 млн рублей. При попытке забрать оружие из тайника участники группировки были задержаны, а впоследствии арестованы.

По данным источника издания, 16-летняя школьница, вероятно, получит в деле статус свидетеля.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 июля, Басманный суд Москвы отправил под стражу шестерых фигурантов этого уголовного дела. Подозреваемых задержали в Москве и Рязанской области. У них были изъяты автомат Калашникова с патронами, кастеты, наручники, резиновые дубинки и холодное оружие.