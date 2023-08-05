Москва, 5 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Общественные штабы по наблюдению за выборами открылись в ДНР и Херсонской области. Всего таких площадок в России открылось уже более 50, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.

Павел Бедняков/РИА Новости

Так, в Херсонской области общественный штаб по наблюдению за выборами возглавил первый зампред Общественной палаты региона, член Общественной палаты России Владимир Овчаренко.

В общественный штаб в Донецкой Народной Республике вошли более 15 человек, его возглавил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Наша задача — подготовить наблюдателей на предстоящие в регионе выборы, показать, насколько демократично и свободно проходит этот долгожданный и значимый процесс на нашей земле», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный совет «Единой России» предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов.

Единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие.