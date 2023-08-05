Москва, 5 августа, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно справляются с оружием, которое поставляет НАТО. Об этом написало британское издание Daily Express.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Автор статьи указал на то, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы эффективно подавляют современное оружие НАТО, в том числе и HIMARS.

Отмечается, что российские системы «Житель» и «Поле-21» особенно эффективно подавляют украинские GPS и другие спутниковые каналы в зоне СВО, они могут выводить из строя украинские дроны, которые наводят артиллерийский огонь и дроны-камикадзе.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали глушить спутниковый интернет Starlink. По его словам, исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети Интернет через спутники Starlink. Он добавил, что многие это связывают с тем, что российские средства РЭБ начали глушить связь, предоставляемую американской компанией SpaceX.

Офицер роты ударных беспилотников украинской армии с позывным Мадьяр ранее сообщил, что российская армия научилась эффективно глушить связь ВСУ через спутниковую систему Starlink.