Анкара, 5 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. В турецкой провинции Анталья депортируют двоих граждан России из-за незаконной коммерческой деятельности, сообщает агентство DHA.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что российские граждане через соцсети сдавали в аренду водные скутеры, требуя 320 евро за три часа. В ходе проверки конфискованы шесть скутеров в районе курорта Кемер.

«Решено направить двоих граждан РФ в Департамент по миграции для последующей депортации», — пишет агентство.

Ещё двое подозреваемых находятся в розыске.

Как сообщало ИА Регнум, гражданина России депортировали с Бали из-за того, что он заключил фиктивный брак, чтобы жить в Индонезии. По данным индонезийской стороны, гражданин России обманом получил визу. Он указал в заявлении на получение визы, что на Бали живёт его жена — гражданка Индонезии.