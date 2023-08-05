Москва, 5 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщили 5 августа в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Успешно отражены три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также российские военные нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Невское и Червоная Диброва в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России успешно отразили десять атак ВСУ на донецком направлении, в том числе у Белогоровки, Авдеевки и Старомихайловки.