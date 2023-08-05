Кызыл, 5 августа, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Тывы и Монголии, об этом сообщила 5 августа пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейсмособытие зафиксировали в 14:22 по местному времени (мск) в 14 км к северу от села Дус-Даг (Торгалыг) Овюрского района. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные группы администрации обследуют социально-значимые объекты», — отметили в ведомстве.

В Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН уточнили, что эпицентр землетрясения находился возле села неподалёку от границы с Монголией, в эпицентре интенсивность толчков составила 6,2 балла.

Как сообщало ИА Регнум, подземные толчки и ранее фиксировали в Овюрском районе Тывы. В апреле 2022 года здесь произошло землетрясение магнитудой 4, а в августе — землетрясение магнитудой 3,6.