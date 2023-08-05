Вашингтон, 5 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Если власти Украины и дальше будут отказываться от мирных переговоров с Москвой, то Россия будет двигаться дальше на запад и освободит Одессу, чтобы ликвидировать сохраняющиеся угрозы, заявил 5 августа бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если украинцы будут слишком долго тянуть (с проведением мирных переговоров. — Прим. ред.), России придётся освободить Одессу», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Такое развитие событий весьма вероятно, считает Риттер. Поскольку в Киеве продолжают отказываться от любых договорённостей и продолжают пытаться атаковать, у России не останется другого сценария, кроме разгрома ВСУ и освобождения от киевской власти ряда городов, включая Одессу, Николаев и Харьков, пояснил эксперт.

Ранее с аналогичным прогнозом выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Россия дождётся момента, когда ВСУ исчерпают все ресурсы в своём безуспешном контрнаступлении, после чего нанесёт ответный удар и освободит Одессу и Харьков, отмечал Макгрегор.

России необходимо освободить от киевской власти всё черноморское побережье, заявлял в свою очередь в июле 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов. Это необходимо для успешного завершения спецоперации и ключевым пунктом будет именно Одесса, отмечал спикер.