Лиссабон, 5 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Московское «Динамо» намерено усилиться полузащитником «Бенфики» Шикинью, сообщает издание O Jogo.

Valter Gouveia/Global Look Press Шикинью

Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего игрока составляет шесть миллионов евро.

По данным источника, столичный клуб подпишет контракт с игроком на три или четыре года. В настоящее время клубы обсуждают последние детали сделки.

Ка сообщало ИА Регнум, форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом».

Дебют Мбаппе в составе «Реала» может состояться 12 августа в матче с «Атлетико Бильбао» в рамках первого тура испанской Ла Лиги.