Москва, 5 августа, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Правительство России одобрило проект постановления о наделении Росалкогольрегулирования полномочиями в сфере ведения реестра производителей пивных напитков, пива, пуаре, сидра и медовухи. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Кряжев/РИА Новости Цех варки пива в медных чанах

Отмечается, что был принят проект постановления о внесении изменений в положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства РФ.

Уточняется, что проектом постановления предлагается внести изменения в положение в части наделения Росалкогольрегулирования полномочиями, касающимися ведения реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем: жители Самарской, Ульяновской и нескольких других областей отравились напитком.

В России возросло количество погибших от отравления суррогатным сидром «Мистер Сидр». На сегодня жертв уже 46. Об этом 25 июля сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.