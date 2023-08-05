Москва, 5 августа, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Причиной смерти актрисы Ирины Мирошниченко мог стать сепсис, в результате которого отказали все органы, а ткани почти не пропускали кислород. Об этом 5 августа сообщает издание «Комсомольская правда».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ирина Мирошниченко

По его информации, актрисе был поставлен диагноз похожий на тот, который врачи ставили олимпийскому чемпиону Роману Костомарову и за жизнь которого они боролись полгода.

По данным издания, у актрисы была тяжёлая инфекция, которая осложнялась сопутствующими болезнями, при этом все началось с обычной простуды. С начала года Мирошниченко болела бронхитом, а в последние две недели бронхит перешёл в пневмонию.

Издание приводит слова близкой подруги Мирошниченко, которая рассказала, что актриса лечилась в одной из частных медицинских клиник, но там с лечением не справились.

«Лежала две недели в больнице, а в лёгких в это время развивался инфекционный процесс. Когда стало понятно, что в частной клинике её спасти не могут, её отправили в государственную. Но что там могли сделать врачи, когда уже начался сепсис? Ничего. Еще несколько дней Ирина Мирошниченко пролежала в реанимации в медикаментозной коме. И всё», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни. Актрису госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа и поместили в реанимацию московской инфекционной клинической больницы № 1. 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце, но врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Прощание с актрисой пройдёт в Московском Художественном Театре 7 августа, рассказал в свою очередь заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра имени Горького.