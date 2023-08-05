Воронеж, 5 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Воронежские следователи начали проверку по факту избиения подростка в маршрутном такси. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следователи СК проверяют информацию из СМИ и социальных медиа о применении насилия в отношении подростка в маршрутном такси», — сказано в сообщении.

Сообщается, что мужчине не понравилось, что подросток разговаривал всю дорогу по телефону, из-за чего он применил к подростку насилие. В конфликт вмешались пассажиры маршрутки, которые смогли оттащить мужчину от несовершеннолетнего.

Ранее в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж» было опубликовано видео, на котором видно, как в салоне автобуса мужчина применил к мальчику удушающий прием и удерживал, прижав его к себе. На лице пострадавшего появилась кровь.

В результате нападения у подростка сломан нос, он обратился с заявлением в полицию.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Нижневартовске водитель намеревался выгнать из автобуса глухонемую девочку, которая не оплатила проезд. Как рассказали очевидцы неприятного инцидента, после посадки водитель автобуса начал проверять у пассажиров наличие билетов. Глухонемая школьница пыталась объясниться с ним с помощью телефона, однако мужчина отказался читать её сообщения и пытался выгнать из общественного транспорта.

В марте в Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса выгнал пенсионерку из салона автотранспортного средства якобы из-за её запаха. Мужчина силой вытолкал пожилую женщину из салона. Руководство автотранспортного предприятия уволило водителя и кондуктора. Пожилой женщине принесли извинения, перевозчик купил ей продуктовый набор.