Абуджа, 5 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Политики, общественные и религиозные деятели Нигерии обратились к президенту страны Боле Тинубу и Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) с призывом отказаться от намерения совершить военную интервенцию в Нигер, передаёт 5 августа местное издание Daily Trust.

Kenneth Iwelumo Самолет Alpha Jet нигерийских ВВС

«Военная сила может быть применена только после того, как окажутся безуспешными все иные политические и дипломатические механизмы. Результатом (применения военной силы. — Прим. ред.) могут стать жертвы среди мирного населения», — сказано в обращении группы сенаторов Нигерии.

С аналогичными обращениями выступили и ряд иных политиков, общественных и религиозных деятелей, включая исламского проповедника Мухаммеда Сани Умара Риджияра Лемо, бывшего замглавы Народно-демократической партии Нигерии Олабоде Джорджа и профессора Университета Абуджи Абубакара Кари.

В обращениях, в частности, отмечается, что в Нигерии и без того много трудностей, в том числе в сфере безопасности и в экономической сфере, а военное вторжение в близкую нигерийцам страну лишь приведёт к обострению проблем как в самой Нигерии, так и во всём регионе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха заявил, что страны — члены сообщества на экстренной встрече разработали план возможной военной интервенции в Нигер. Решение будут принимать лидеры стран — членов ЭКОВАС, пояснил он.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

30 июля руководители ЭКОВАС заявили, что, если в течение недели президент Нигера не вернётся к власти, сообщество может перейти к военным мерам воздействия. При этом лидеры граничащих с Нигером Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать военные действия против этой страны нападением на собственные государства.