Вашингтон, 5 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский знает, что Запад усилит давление на него ради мирных переговоров с Россией. Об этом пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отмечает, что украинская сторона попытается на предстоящей встрече в Джидде «заручиться поддержкой десятков стран», которые пока оставались в стороне от конфликта Киева и Москвы. Переговоры в Саудовской Аравии проходят в «решающий момент» для киевского режима.

«Зеленский 2 августа сообщил своим дипломатам, что ситуация станет ещё более сложной, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, будет усиливаться давление, направленное на поиск пути к миру через переговоры», — говорится в статье.

Обозреватели обратили внимание на проблему, стоящую перед Киевом. Украина нуждается в твёрдой поддержке западных союзников, так как изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление не привело к серьёзным прорывам. Киевскому режиму нужна поддержка и со стороны тех, кто пока был уклончив.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в саудовской Джидде начнутся переговоры по Украине с участием представителей примерно 30 стран. Российской стороны на встрече не будет. США, Китай, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС подтвердили участие, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что представителей его страны на переговорах не будет из-за отсутствия РФ.